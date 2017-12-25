Смертельное ДТП с автобусом в Москве спровоцировало пробки длиной 3 км

Авария с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы спровоцировала затруднения в движения транспорта — на Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более 3 км. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«На Кутузовском проспекте после ДТП отмечаются затруднения в движении. Пробка растет», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что в районе ДТП было частично ограничено движение транспорта.

Инцидент произошел 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли пять человек, еще десять пострадали. Полиция не рассматривает версию теракта. Водитель автобуса был задержан.