Смертельное ДТП с автобусом в Москве спровоцировало пробки длиной 3 км
Авария с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы спровоцировала затруднения в движения транспорта — на Кутузовском проспекте образовалась пробка длиной более 3 км. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
«На Кутузовском проспекте после ДТП отмечаются затруднения в движении. Пробка растет», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что в районе ДТП было частично ограничено движение транспорта.
Инцидент произошел 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли пять человек, еще десять пострадали. Полиция не рассматривает версию теракта. Водитель автобуса был задержан.