Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о версиях ДТП с автобусом на западе Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве. Автобус мог подрезать другой автомобиль или у него отказали тормоза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По последним данным, жертвами ДТП стали пять человек, шесть человек получили различные травмы. Сообщается, что рейсовый автобус «ЛиАЗ» принадлежит  транспортной компании из Одинцова. Водитель транспортного средства уже задержан. В МВД исключили версию теракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГИБДД подтвердила гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом
В МВД сообщили причину аварии с участием автобуса в Москве
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017