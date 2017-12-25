СМИ сообщили о версиях ДТП с автобусом на западе Москвы

В настоящее время рассматриваются две версии ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве. Автобус мог подрезать другой автомобиль или у него отказали тормоза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По последним данным, жертвами ДТП стали пять человек, шесть человек получили различные травмы. Сообщается, что рейсовый автобус «ЛиАЗ» принадлежит транспортной компании из Одинцова. Водитель транспортного средства уже задержан. В МВД исключили версию теракта.