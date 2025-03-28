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ФСБ пресекла деятельность сторонников террористической неонацистской организации в Крыму

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли противоправную деятельность региональных сторонников террористической неонацистской организации на территории региона. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместно с Центром по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД России сотрудники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали 18-летнего жителя Крыма, причастного к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам. Также он подозревается в порче имущества, поджогах и нанесении экстремистской символики.

По месту его жительства правоохранители нашли и изъяли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску зеленого цвета и средства связи.

При осмотре телефона правоохранителям удалось установить, что молодой человек является администратором Telegram-канала и аккаунта антироссийской и неонацистской направленности. Также отмечается, что он находится в контакте с лидером украинской террористической организации, который дал ему задание поджечь мечеть за денежное вознаграждение в размере $1 тыс.

Также задержанный участвовал в «акциях прямого действия» и с помощью организации схронов передавал местным жителям «коктейли Молотова» и иные предметы для совершения преступлений за вознаграждение, выплачиваемое криптовалютой кураторами Службы безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемый задержан, в отношении него региональное СУ Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело по ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Обстоятельства и другие причастные лица устанавливаются.

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Сотрудники ФСБ России 11 марта задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Он установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации, а также собирал информацию о местах дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне региона и передавал данные для атаки по ним.

В отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 275 («Госизмена»), ч.1 и ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), п. «а» ч. 3 ст. 281 («Диверсия»), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.

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