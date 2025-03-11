ФСБ задержала планировавшего теракт и отравление военных белгородца
Сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Об этом 11 марта сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Установлено, что 49-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации, передает ТАСС. Также он осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации и передвижениях военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в приграничной зоне региона для атаки по ним.
Кроме того, по заданию кураторов злоумышленник планировал совершить теракт в Валуйках и отравить российских военных.
Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 («Госизмена»), ч.1, 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), п. «а» ч. 3 ст. 281 («Диверсия»), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.
Ранее, 6 марта, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали россиянина по подозрению в публичных призывах к убийству сотрудников правоохранительных органов. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.