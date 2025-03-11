Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

ФСБ задержала планировавшего теракт и отравление военных белгородца

0
EN
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военнослужащих. Об этом 11 марта сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Установлено, что 49-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации, передает ТАСС. Также он осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации и передвижениях военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в приграничной зоне региона для атаки по ним.

Кроме того, по заданию кураторов злоумышленник планировал совершить теракт в Валуйках и отравить российских военных.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 («Госизмена»), ч.1, 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), п. «а» ч. 3 ст. 281 («Диверсия»), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.

Разведают, что творят: президент потребовал от ФСБ поименно выявлять предателей
Путин заявил о провале попыток диверсантов прорваться в РФ

Ранее, 6 марта, сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали россиянина по подозрению в публичных призывах к убийству сотрудников правоохранительных органов. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025