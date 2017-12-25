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ГИБДД подтвердила гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом

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Фото: Instagram/anatoliy_antonov
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ГИБДД подтвердила гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом в Москве. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

По последним данным, число погибших в результате наезда автобуса на толпу погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным сотрудников правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением.

Ранее стало известно, что автобус протаранил группу людей на Славянском бульваре в Москве. Позже СМИ уточнили, что транспортное средство съехало в подземный переход. Сообщалось, что в результате ДТП пострадали от 10 до 15 человек.

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