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Въехавший в переход в Москве автобус будут вытаскивать тросом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Спасатели готовятся вытаскивать пассажирский автобус из подземного перехода у метро «Славянский бульвар» в Москве, в который он въехал, сообщает «РИА Новости».

На данный момент к лестнице подъезжает спецтехника, оборудованная тросом.

ДТП произошло в 14:46 мск на Кутузовском проспекте. По последним данным, в результате погибли пять человек, еще десять пострадали. 

На месте ЧП образовались пробки длиной более 3 км, движение транспорта частично ограничено.

Полиция рассматривает две основные версии причин аварии: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства.

По словам самого водителя автобуса, он перепутал педали газа и тормоза, после чего запаниковал, пишет РЕН ТВ.

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