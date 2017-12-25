Автобус въехал в мечеть в Казани

В Казани автобус протаранил мечеть. УГИБДД по городу сейчас устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло после обеда в понедельник, 25 декабря.

По словам очевидцев, водитель автобуса № 68 не справился с управлением и въехал в мечеть. В результате ДТП никто не пострадал. В салоне транспортного средства находились только водитель и кондуктор, передает телеканал «360».

Портал iz.ru писал о том, что в понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще девять получили различные ранены.