Водителям рекомендовано объезжать место ДТП с автобусом в Москве

Предупреждение о затруднении движения в связи с ДТП с автобусом в Москве опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водителям предлагают объезжать дорогу, где произошло ДТП, «по ТТК, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту».

Предупреждение размещено на странице в Twitter ЦОДД.

«На Кутузовском проспекте затруднено движение в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают сотрудники экстренных служб Москвы. «Просим водителей объезжать данный участок по ТТК, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», — обращается к водителям ЦОДД.

На Кутузовском пр-т в обе стороны затруднено движение в связи с аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика «Мострансавто».На месте работают оперативные службы.Просим водителей объезжать данный участок по Б.Филевской ул., Мичуринскому пр-т. — ЦОДД (@gucodd) December 25, 2017

На месте аварии образовалась автомобильная пробка длиной 3 км.

ДТП c автобусом произошло в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у станции метро «Славянский бульвар», сообщил портал iz.ru. По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, восемь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель автобуса задержан, он рассказал, что перепутал педали автобуса.