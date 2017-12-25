Прямой эфир
Сюжет:

Водителям рекомендовано объезжать место ДТП с автобусом в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предупреждение о затруднении движения в связи с ДТП с автобусом в Москве опубликовал Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водителям предлагают объезжать дорогу, где произошло ДТП, «по ТТК, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту».

Предупреждение размещено на странице в Twitter ЦОДД.

«На Кутузовском проспекте затруднено движение в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика», — говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают сотрудники экстренных служб Москвы. «Просим водителей объезжать данный участок по ТТК, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», — обращается к водителям ЦОДД.

На месте аварии образовалась автомобильная пробка длиной 3 км.

ДТП c автобусом произошло в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у станции метро «Славянский бульвар», сообщил портал iz.ru. По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, восемь человек получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель автобуса задержан, он рассказал, что перепутал педали автобуса. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017