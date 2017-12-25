МВД подтвердило задержание въехавшего в переход в Москве водителя

Полиция подтвердила задержание водителя автобуса, въехавшего в подземный пешеходный переход на западе Москвы, сообщает ГУ МВД по Москве.

«Водитель задержан. С ним работают сотрудники полиции», — сказано в сообщении.

ДТП произошло в 14:46 мск на Кутузовском проспекте у станции метро «Славянский бульвар». По последним данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.

На месте аварии образовались пробки длиной более 3 км. Движение транспорта в районе ДТП частично ограничено.

По словам водителя автобуса, он перепутал педали, после чего запаниковал, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.