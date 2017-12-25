Прямой эфир
Сюжет:

Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолеты доставили в больницы четырех пострадавших в смертельном ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Об этом сообщил представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

«В лечебные организации столицы вертолетами доставлены четверо пострадавших», — приводит ТАСС комментарий представителя авиационного центра.

Для эвакуации пострадавших не место происшествия были направлены три вертолета BК-117.

Инцидент произошел днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метрополитена. В результате погибли пять человек, восемь человек получили ранения. Водитель автобуса задержан. Он признался, что перепутал педали тормоза и газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителям рекомендовано объезжать место ДТП с автобусом в Москве
МВД рассматривает две основные версии ДТП с автобусом на западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017