Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Вертолеты доставили в больницы четырех пострадавших в смертельном ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Об этом сообщил представитель Московского авиационного центра (МАЦ).

«В лечебные организации столицы вертолетами доставлены четверо пострадавших», — приводит ТАСС комментарий представителя авиационного центра.

Для эвакуации пострадавших не место происшествия были направлены три вертолета BК-117.

Инцидент произошел днем в понедельник, 25 декабря. Пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход у станции метрополитена. В результате погибли пять человек, восемь человек получили ранения. Водитель автобуса задержан. Он признался, что перепутал педали тормоза и газа.