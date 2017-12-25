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МВД рассматривает две основные версии ДТП с автобусом на западе Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Полиция рассматривает две основные версии причин ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. По информации столичного ГУ МВД, водитель транспортного средства задержан.

«В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

С водителем сейчас работают сотрудники полиции. Сообщается, что мужчина 1959 года рождения работает в компании «Мострансавто» 17 лет и имеет общий водительский стаж более 30 лет.

В понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный переход. По последним данным, в результате наезда погибли пять человек, еще девять получили различные травмы.

Двое пострадавших в ДТП остаются в больницах в крайне тяжелом состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно оказывать им всю необходимую помощь. Кроме того, он распорядился провести проверку всего автобусного парка столицы.

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