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Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года

Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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С начала нынешнего года было зафиксировано 10 случаев вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в Германии, рассказал «Известиям» посол России в Берлине Сергей Нечаев.

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«К сожалению, акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в Германии периодически случаются. С начала этого года зафиксировано 10 подобных инцидентов. Для сравнения — за весь 2023 год было 12 осквернений», — сказал он.

Дипломат пояснил, что их последствия, как правило, местные власти оперативно устраняют, и посольство в этом вопросе активно работает с МИД ФРГ и правоохранительными органами.

В марте сообщалось об осквернили неизвестными мемориала павшим советским воинам в Пренцлау на северо-западе Германии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева «Известиям»:

«Мы противодействуем попыткам ревизии новейшей истории в Германии»

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