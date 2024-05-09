Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года
- Новости
- Мир
- Посольство РФ зафиксировало 22 случая осквернения советских памятников в ФРГ с 2023 года
С начала нынешнего года было зафиксировано 10 случаев вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в Германии, рассказал «Известиям» посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«К сожалению, акты вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов в Германии периодически случаются. С начала этого года зафиксировано 10 подобных инцидентов. Для сравнения — за весь 2023 год было 12 осквернений», — сказал он.
Дипломат пояснил, что их последствия, как правило, местные власти оперативно устраняют, и посольство в этом вопросе активно работает с МИД ФРГ и правоохранительными органами.
В марте сообщалось об осквернили неизвестными мемориала павшим советским воинам в Пренцлау на северо-западе Германии.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева «Известиям»:
«Мы противодействуем попыткам ревизии новейшей истории в Германии»