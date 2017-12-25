Наехавший на людей в Москве автобус был выпущен в 2016 году

Автобус филиала «Мострансавто», съехавший в переход и сбивший людей на западе Москвы, только год находился на маршруте.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Автобус был выпущен в 2016 году, на маршрут вышел в этом году», — цитирует представителя компании «Интерфакс».

Собеседник агентства добавил, что «на данный момент сотрудники «Мострансавто» направляются к месту ДТП».

В компании также отметили, что водитель автобуса родился в 1959 году. Он имеет российское гражданство.

«Стаж вождения с 1985 года, а в компании «Мострансавто» начал работать в 2000 году», — сообщили в компании.

В понедельник, 25 декабря, около 14:50 мск рейсовый автобус, следовавший из Сколково до станции метро «Славянский бульвар», въехал в подземный переход. По последним данным, в результате наезда погибли пять человек, еще девять получили различные ранения.