МВД подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусом в Москве

В правоохранительных органах подтвердили гибель пять человек в результате аварии с автобусом в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл к месту аварии и сообщил, что власти города оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП. По его словам, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС. Они были госпитализированы.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус съехал в пешеходный переход на Славянском бульваре. В результате аварии образовалась автомобильная пробка длиной 3 км.