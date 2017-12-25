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МВД подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В правоохранительных органах подтвердили гибель пять человек в результате аварии с автобусом в Москве. Об этом пишет «Интерфакс».

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл к месту аварии и сообщил, что власти города оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП. По его словам, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС. Они были госпитализированы.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус съехал в пешеходный переход на Славянском бульваре. В результате аварии образовалась автомобильная пробка длиной 3 км.

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