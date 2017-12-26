Цветы и свечи продолжают приносить к месту ДТП у метро «Славянский бульвар»

Неравнодушные люди продолжают приносить цветы и ставить свечи у подземного перехода возле станции метро «Славянский бульвар», где в понедельник, 25 декабря, произошло крупное ДТП с рейсовым автобусом.

К утру вторника, 26 декабря, рабочие завершили восстановление поврежденных частей входа. Подземный переход уже вернулся к нормальной работе после ДТП, сообщает «РИА Новости».

25 декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, еще 11 получили травмы. Двоим помощь была оказана на месте, девять человек госпитализированы.

Водитель автобуса на допросе рассказал свою версию произошедшего.

Утром 26 декабря СМИ сообщили, что женщину, пострадавшую 25 декабря в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких