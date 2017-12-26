Собянин заложил капсулу строительства нового неонатального центра

Новый неонатальный центр построят в Москве на территории роддома № 4 в юго-западном округе.

Мэр столицы Сергей Собянин 26 декабря принял участие в закладке капсулы на месте строительства здания и подписал послание для нее.

По словам градоначальника, в неонатальном центре будет самое современное оборудование, передает сетевое издание m24.ru.

Строительство пятиэтажного здания неoнатальнoго центра площадью 12,7 тыс. кв. м планируется завершить к концу 2019 года. Особенностью центра станет совестное пребывание матери и ребенка в реанимации.

Ранее сообщалось, что в здании также расположится консультативно-диагностический центр, который сможет принимать до 150 человек в смену.



