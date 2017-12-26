Прямой эфир

Собянин заложил капсулу строительства нового неонатального центра

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый неонатальный центр построят в Москве на территории роддома № 4 в юго-западном округе.

Мэр столицы Сергей Собянин 26 декабря принял участие в закладке капсулы на месте строительства здания и подписал послание для нее.

По словам градоначальника, в неонатальном центре будет самое современное оборудование, передает сетевое издание m24.ru.

Строительство пятиэтажного здания неoнатальнoго центра площадью 12,7 тыс. кв. м планируется завершить к концу 2019 года. Особенностью центра станет совестное пребывание матери и ребенка в реанимации.

Ранее сообщалось, что в здании также расположится консультативно-диагностический центр, который сможет принимать до 150 человек в смену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин вручил награды врачам и медсестрам Москвы
Собянин назвал главные достижения 2017 года в Москве

 


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017