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Развитие детского кино обсудили деятели отечественной кинематографии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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«Известия» провели круглый стол с российскими актерами, режиссерами, прокатчиками и продюсерами, посвященный проблемам детского и семейного кино. В беседе приняли участие режиссер Дмитрий Дьяченко, актер Александр Галибин, продюсер Борис Грачевский, киновед Мария Терещенко и глава сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

В ходе дискуссии деятели отечественной кинематографии определили границу между понятиями «детское кино» и «семейное кино», приведя примеры на успешных российских продуктах. Участники круглого стола назвали детский контент активно развивающейся отраслью, а семейный поход - вновь возрождающейся тенденцией.

«Детское и семейное кино отличаются в первую очередь по лирическому персонажу. «Маша и Медведь» — несомненно семейный фильм, потому что там два лирических персонажа: ребенок и взрослый. Оба они очень выразительные, обоим мы сочувствуем. Ребенок сочувствует Маше, а взрослый смотрит на Медведя и думает: «Боже мой, это же правда! В жизни так всё и бывает», - считает Мария Терещенко.

На сегодняшний день доля семейно-детского контента составляет 10-12% от общего количества фильмов. Как правило, ребят в фильмах привлекает наличие «пушистого персонажа - собачки, кошечки, ослика». При этом участники дискуссии сошлись во мнении, что детский кинематограф постепенно исчезает.

«Надо признать, как индустрия детский кинематограф исчез. Он неинтересен продюсерам, потому что невыгоден. И не поддерживается государством в том объеме, в котором поддерживался ранее», - сказал Александр Галибин.

По мнению Бориса Грачевского, одной из причин исчезновения детского игрового кино является изменение у ребят отношения к фильмам – сегодня маленьким зрителям «становится скучно уже на третьей минуте, если не происходит никакой смены картинок».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лучшие фильмы — детям и семьям: круглый стол «Известий»

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