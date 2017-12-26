Нью-Йоркский отель предложил клиентам окунуться в жизнь героя фильма «Один дома»

Отель в Нью-Йорке, в котором проводились съемки второй части комедийного фильма «Один дома», представил новую услугу «Живи как Кевин». Воспользовавшись ей, постояльцы гостиницы смогут почувствовать себя главным героем кинокартины Кевином Маккалистером.

Стоимость необычной услуги составляет $895. Как сообщает «РИА Новости», гости отеля смогут за эти деньги сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере. Желающим предложат специальное меню с любимыми блюдами детей 1990-х годов. Кроме того, клиенты получат сувениры и лимитированную коллекцию дисков.

За дополнительную плату гости смогут заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, а также четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина. В поездке клиентов будет сопровождать личный фотограф.

Вторая часть фильма «Один дома – 2. Потерянный в Нью-Йорке» вышла в 1992 году. По сюжету фильма мальчик по ошибке попадает на борт самолета в Нью-Йорк, когда его семья вылетела в Майами. С деньгами и кредитными картами отца Кевин Маккалистер снимает номер в отеле.