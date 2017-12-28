Похолодание и снег ожидают москвичей в новогоднюю ночь

Небольшое похолодание и снег ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, заявил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В центре Москвы будет около 0. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега. Так что будет прекрасная снежная новогодняя ночь», — приводит его слова «РИА Новости».

А в ночь с 1 на 2 января 2018 года при условии ясной погоды москвичи смогут увидеть редкое астрономическое явление — суперлуние. Луна буде находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах, максимально приблизившись к Земле.