Что бы вы попросили у Деда Мороза?

Социологи выяснили, что именно большинство взрослых россиян хотели бы попросить у Деда Мороза. Сотрудники исследовательского центра «Ромир» предложили согражданам вспомнить детство и поделиться желаниями, с которыми они бы обратились к новогоднему волшебнику. При этом респонденты продемонстрировали редкое единодушие.

Самыми необычными вариантами ответа стали в том числе новый смартфон, путешествие, собственная квартира, а также просто возможность встретить праздник в кругу семьи.

А что бы попросили у Деда Мороза вы?