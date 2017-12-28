Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего сладкого подарка для ребенка

Рекомендациями для выбора качественного и безопасного сладкого подарка детям на Новый год поделился Роспотребнадзор.

Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства в четверг, 28 декабря.

«При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел», — цитирует «РИА Новости» Роспотребнадзор.

Врачи советуют галетное печенье при диетах и проблемах с желудком, а среди конфет выбирать шоколадные. Рекомендуется ребенку брать подарки с зефиром и пастилой.

18 декабря в ведомстве рассказали, как выбрать аниматоров на Новый год. В частности, заключать договор с агентством или физическим лицом рекомендуют в письменном виде. Важно обратить внимание на условия, предмет соглашения, сроки и стоимость услуг, а также ответственность сторон.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что, приглашая аниматоров, заказчик рискует стать жертвой мошенников, поэтому перед заключением договора необходимо тщательно изучить их опыт работы.