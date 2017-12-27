Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Роспотребнадзор не рекомендовал покупать красную икру, содержащую пищевую добавку уротропин (Е-239).

Информацию об этом разместили на сайте ведомства в преддверии празднования Нового года.

«Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211», — цитирует «РИА Новости» ведомство.

Уротропин при разложении в желудке выделяет токсичные вещества, добавили в издании.

Кроме того, не следует приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

Сообщается, что, если икра истекает соком, а икринки выглядят «сдувшимися», это значит, что икру уже размораживали — икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок.

18 декабря портал iz.ru рассказал, как Роспотребнадзор рекомендует тщательно изучить рынок услуг, прежде чем выбрать аниматора на Новый год, который предстанет в образе Деда Мороза, Снегурочки или другого сказочного персонажа.

Ведомство советует поспрашивать друзей, которые пользовались подобными услугами, почитать отзывы на форумах, а также посмотреть видеозаписи с выступлениями аниматоров.