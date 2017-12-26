Роспотребнадзор назвал самый популярный детский подарок к Новому году

Самым популярным подарком для детей к Новому году в России станет одежда. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Основные вопросы, с которыми обращались на «горячую линию», касались требований к документам, подтверждающим качество и безопасность, к условиям возврата и обмена приобретенных товаров, действующего законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Всего за время проведения Всероссийской «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров с 4 по 18 декабря 2017 года поступило более 8,5 тыс. обращений. Большая часть вопросов традиционно была посвящена покупке одежды — 13% от общего числа консультаций. На втором месте — тема качества игрушек, на третьем — запросы о разъяснении требований к качеству детской обуви.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян быть внимательными при совершении покупок в преддверии Нового года.

Он отметил, что необходимо быть осторожными при покупке игрушек, чтобы «это были не какие-то там фальсифицированные». Также Онищенко призвал не поддаваться желанию купить подешевле.