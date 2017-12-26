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Онищенко призвал остерегаться «неликвида» при подготовке к Новому году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян проявить бдительность при совершении покупок в преддверии празднования Нового года.

«Елки, детские подарки — сейчас будут пытаться сбывать все «неликвиды», за этим надо очень серьезно следить, особенно в том, что касается продуктов питания для детей», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

Он отметил, что необходимо быть осторожнее при покупке игрушек, чтобы «это были не какие-то там фальсифицированные». Также Онищенко призвал не поддаваться желанию купить подешевле — некачественные материалы могут вызвать заболевания у детей.

25 декабря портал iz.ru сообщал, что подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности с 25 декабря и на время новогодних праздников. В ведомстве напомнили, что вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников наиболее актуальны, так как в это время в России возрастает число пожаров.

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