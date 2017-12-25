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Подразделения МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подразделения МЧС России перевели в режим повышенной готовности с 25 декабря и на время новогодних праздников. Об этом заявила пресс-служба ведомства. 

Планы применения сил и средств разработаны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении. 

При этом в ведомстве напомнили, что вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников сейчас наиболее актуальны — в это время в России традиционно возрастает число пожаров. 

Как писал портал iz.ru ранее 25 декабря, резкое потепление, ожидающееся в Москве со вторника, сохранится до Нового года. Немного похолодать может в саму новогоднюю ночь — до нуля градусов, возможен небольшой снег.

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