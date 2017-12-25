Сильное потепление продлится в Москве вплоть до Нового года

Резкое потепление, ожидающееся в Москве со вторника, сохранится до Нового года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Во вторник столбики термометров поднимутся до трех градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, теплая воздушная масса останется над центром европейской части России до Нового года. При такой температуре снег, выпавший ранее, должен растаять.

«Тот небольшой снежный покров, который сейчас есть, не сохранится. По крайней мере, очень мало шансов на это», — говорится в сообщении погодного центра «Фобос».

Немного похолодать может в саму новогоднюю ночь — до нуля градусов, возможен небольшой снег, передает сетевое издание m24.ru.

В понедельник температура в столице ожидается до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до минус семи. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст., что является рекордно низким показателем за всю историю метеонаблюдений.