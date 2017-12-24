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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Температура в Москве в новогоднюю ночь составит от нуля до минус трех градусов, осадков не ожидается, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный», — приводит «РИА Новости» слова специалиста.

Он отметил, что погода будет благоприятной для запуска салюта. Температура не опустится ниже минус трех градусов, что на 7–9 градусов теплее положенного по климату.

Тишковец подчеркнул, что на дорогах может образоваться слабая гололедица. Снежный покров не превысит 3 см.

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