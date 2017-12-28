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Взрослые рассказали о желаемых подарках от Деда Мороза на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Россияне признались, что у Деда Мороза на Новый год попросили бы здоровья, счастья и денег. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

В ходе опроса респондентам предложили вспомнить детство и попросить Деда Мороза исполнить их желания. Наиболее часто опрошенные упоминали здоровье (63%), счастье (27%) и деньги (17%) в качестве подарков. Отмечается, что о здоровье для себя и своих близких просили россияне старше 45 лет, а о счастье — граждане всех возрастов. О деньгах говорили в основном респонденты в возрасте от 18 до 34 лет.

8% респондентов хотели бы получить в подарок путешествие, квартиру или дом, а также иметь возможность встретить Новый год в кругу семьи. 6% попросили бы у Деда Мороза новую машину, а 2% — встретить настоящую любовь, жениться или выйти замуж и родить ребенка.

Также 2% мечтают о нерабочей новогодней ночи, новом смартфоне, по 1% хотят новый компьютер и украшение.

Во время исследования были опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

26 декабря сообщалось, что самым желанным подарком для 49% россиян является криптовалюта, для 23% — смартфон. Также опрошенные часто называли «умные» часы и браслеты.

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