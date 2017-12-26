Половина россиян хотят получить на Новый год «цифровое золото»

Почти половина россиян (49%) хотели бы получить в качестве новогоднего подарка криптовалюту, причем 20% из них уточнили, что это должен быть именно биткоин. Об этом свидетельствуют данные опроса Hi-Tech Mail.Ru.

Вместе с тем 51% опрошенных предпочли бы найти под елкой не «цифровое золото», а что-то другое.

Среди более чем 21 тыс. респондентов 23% готовы положить под елку гаджет, причем в половине случаев это будет именно смартфон. Второе место в рейтинге подарков заняли «умные» часы и браслеты, потеснив планшеты.

Около 39% готовы потратить на подарочный гаджет до 10 тыс. рублей, а тех, кто намерен расстаться с 20 тыс. и более, — 34%, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Что касается пожеланий россиян, они тоже стали немного скромнее: получить технику в подарок хотели бы 64% против 68% в 2016 году. При этом 31% мечтают именно о смартфоне, второе место вновь заняли ноутбуки, а вот замыкают тройку носимые гаджеты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самым популярным подарком для детей к Новому году в России станет одежда.