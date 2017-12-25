iPhone 8 Plus потерял 20% от официальной стоимости

Флагманский американский смартфон iPhone 8 Plus от компании Apple потерял 20% от официальной стоимости за последние две недели.

Так, если в сентябре 2017 года базовая версия смартфона оценивалась в 64,9 тыс. рублей, а более продвинутая — в 76,9 тыс. рублей, то теперь в российских онлайн-маркетах модель iPhone 8 Plus на 64 Гб продается за 51,9 тыс. рублей, а конфигурация на 256 Гб обойдется в сумму около 64 тыс. рублей.

При этом из-за «заниженной» цены смартфон могут лишить гарантии. Сообщается также, что у iPhone 8 Plus могут возникнуть проблемы с российскими сетями четвертого поколения LTE 4G. Чтобы избежать этого, покупателям гаджетов предлагается перед покупкой уточнять их модельные номера.

Отметим, более ранние модели iPhone также продаются в России по рекордно низким ценам. Так «шестерку» на 32 Гб можно приобрести от 21,5 тыс. рублей, пишут «Дни.Ру».

Накануне пользователи iPhone X сообщили о сложностях с использованием функции семейных покупок из-за особенностей системы идентификации лица Face ID, используемой в смартфонах.