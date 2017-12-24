Новый iPhone X будет поддерживать 5G
Американская фирма Apple анонсировала выпуск обновленного iPhone X, который будет поддерживать 5G.
Все остальные функции флагманской модели и возможности, включая двойную камеру, сканер лица и дизайн с безрамочным дисплеем, останутся на своих местах, сообщается на портале Patently Apple.
Ожидается, что сотрудники компании приступят к тестированию в ближайшие недели.
Эксперты рынка IT отмечают, что поддержка сетей пятого поколения сделает iPhone X безоговорочным лидером рынка.