Новый iPhone X будет поддерживать 5G

Американская фирма Apple анонсировала выпуск обновленного iPhone X, который будет поддерживать 5G.

Все остальные функции флагманской модели и возможности, включая двойную камеру, сканер лица и дизайн с безрамочным дисплеем, останутся на своих местах, сообщается на портале Patently Apple.

Ожидается, что сотрудники компании приступят к тестированию в ближайшие недели.

Эксперты рынка IT отмечают, что поддержка сетей пятого поколения сделает iPhone X безоговорочным лидером рынка.