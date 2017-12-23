Сноуден написал «шпионское» приложение для смартфона
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона. Оно поможет повысить безопасность владельца устройства.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», приложение Haven фиксирует всё вокруг и записывает происходящее на диктофон и видеокамеру. Кроме того, можно получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра. Другая полезная функция Haven — предоставление точных сведений о геоположении украденного телефона.
В настоящее время тестовая версия Haven уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.
Ранее портал iz.ru сообщил, что главы ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США призвали конгресс продолжить программу прослушки и отслеживания коммуникаций жителей других стран.