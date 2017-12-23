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Сноуден написал «шпионское» приложение для смартфона

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Фото: Global Look Press/Ole Spata
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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден написал приложение для смартфона. Оно поможет повысить безопасность владельца устройства.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», приложение Haven фиксирует всё вокруг и записывает происходящее на диктофон и видеокамеру. Кроме того, можно получать информацию о проникновении в квартиру кого-либо с помощью применения дополнительных возможностей акселерометра. Другая полезная функция Haven — предоставление точных сведений о геоположении украденного телефона. 

В настоящее время тестовая версия Haven уже размещена в свободном доступе в Google Play, то есть доступна для всех обладателей смартфонов на Android.

Ранее портал iz.ru сообщил, что главы ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США призвали конгресс продолжить программу прослушки и отслеживания коммуникаций жителей других стран.

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