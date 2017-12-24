Пользователи iPhone X заявили о еще одной проблеме с Face ID

Пользователи iPhone X заявили о сложностях с использованием функции семейных покупок из-за особенностей используемой в смартфонах системы идентификации лица Face ID.

Чтобы одобрить покупки, совершаемые членами семьи на их устройствах, пользователям iPhone X приходится вводить свой Apple ID, передает Ars Technica.

Функция родительского подтверждения покупок в предыдущих версиях iPhone не требовала ввода Apple ID, достаточно было идентификации через систему распознавания отпечатков пальцев Touch ID.

Как сообщал портал iz.ru, часть владельцев iPhone X в начале декабря пожаловались на сбои в работе сканеров Face ID после обновления до iOS 11.2.

Система Face ID стала одной из новых функций гаджетов Apple. Согласно заявлению компании, вероятность взлома iPhone с Face ID составляет один к миллиону, тогда как вероятность взлома Touch ID — один к 50 тыс.