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Пользователи iPhone X заявили о еще одной проблеме с Face ID

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Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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Пользователи iPhone X заявили о сложностях с использованием функции семейных покупок из-за особенностей используемой в смартфонах системы идентификации лица Face ID.

Чтобы одобрить покупки, совершаемые членами семьи на их устройствах, пользователям iPhone X приходится вводить свой Apple ID, передает Ars Technica.

Функция родительского подтверждения покупок в предыдущих версиях iPhone не требовала ввода Apple ID, достаточно было идентификации через систему распознавания отпечатков пальцев Touch ID. 

Как сообщал портал iz.ru, часть владельцев iPhone X в начале декабря пожаловались на сбои в работе сканеров Face ID после обновления до iOS 11.2.

Система Face ID стала одной из новых функций гаджетов Apple. Согласно заявлению компании, вероятность взлома iPhone с Face ID составляет один к миллиону, тогда как вероятность взлома Touch ID — один к 50 тыс.

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