Службы такси не собираются поднимать цены в новогоднюю ночь

Службы такси не планируют повышать цены на поездки в новогоднюю ночь. Стоимость будет определяться спросом и загруженностью водителей, заявили в компаниях агрегаторах.

По оценкам экспертов отрасли, пик вызовов придется на период с полуночи по 2 часов ночи, передает НСН.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала агрегаторов такси объяснить причины роста цен перед новогодними праздниками.

ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси. Им направят запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах их роста.

Пользователи интернета ранее сообщили в соцсетях о двукратном и трехкратном росте цен на такси в преддверии Нового года.