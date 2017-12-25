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ФАС заподозрила такси-агрегаторов в картельном сговоре перед Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала агрегаторов такси объяснить причины роста цен перед Новым годом. Об этом информирует пресс-служба органа исполнительной власти.

«ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями — агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста», — приводит ТАСС комментарий представителя службы.

Ранее в социальных сетях пользователи интернета сообщили о двукратном и трехкратном росте цен на такси в преддверии Нового года. По итогам расследования федеральная служба примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны такси-агрегаторов.

Ранее, 25 декабря, пресс-служба ФАС сообщина о нарушении прав потребителей в требованиях Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД) к переоформлению билетов.

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