ФАС нашла нарушения при переоформлении билетов РЖД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает собственные требования к переоформлению билетов, ущемляющие интересы потребителей.

По данным ведомства, ФПК нарушает законодательство при переоформлении билетов пассажирами на другой поезд.

«Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, возврат денег при переоформлении электронного билета в течение месяца. ФАС заключила, что ФПК применяет избыточные требования и злоупотребляет доминирующим положением.

Однако в ведомстве не уточнили, какие меры примут к перевозчику, передает телеканал «360».

Портал iz.ru писал о том, что на железной дороге может появиться услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых. По словам главы ФПК Петра Иванова, несовершеннолетние будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах.