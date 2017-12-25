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ФАС нашла нарушения при переоформлении билетов РЖД

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает собственные требования к переоформлению билетов, ущемляющие интересы потребителей.

По данным ведомства, ФПК нарушает законодательство при переоформлении билетов пассажирами на другой поезд.

«Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», — говорится в сообщении ФАС.

Кроме того, возврат денег при переоформлении электронного билета в течение месяца. ФАС заключила, что ФПК применяет избыточные требования и злоупотребляет доминирующим положением.

Однако в ведомстве не уточнили, какие меры примут к перевозчику, передает телеканал «360».

Портал iz.ru писал о том, что на железной дороге может появиться услуга по перевозке детей без сопровождения взрослых. По словам главы ФПК Петра Иванова, несовершеннолетние будут находиться под контролем начальника поезда и проводника вагона на специально выделенных местах.

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