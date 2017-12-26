Около 40 тыс. росгвардейцев будут обеспечивать порядок на Новый год

Около 40 тыс. сотрудников Росгвардии будут охранять россиян в период новогодних каникул, сообщил первый замглавы ведомства Сергей Меликов.

«С 31 по 8 января для обеспечения безопасности на территории РФ будут задействованы около 40 тыс. сотрудников Росгвардии. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий», — приводит его слова ТАСС.

Чиновник пояснил, что москвичей будут охранять порядка 4 тыс. военнослужащих и росгвардейцев. Особое внимание силовики станут уделять местам, где будут проводиться детские елки и массовые гуляния — их оборудуют рамками для досмотра.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне оценили работу силовиков. По данным ВЦИОМа, первые строчки в рейтинге эффективности занимают Минобороны и МЧС.