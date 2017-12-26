Полезное приложение года

Последние дни декабря — время подготовки к празднику и одновременно составления планов на будущее. Чтобы со своими желаниями не пришлось судорожно определяться под бой курантов, подумать над своими достижениями и целями на следующий год лучше заранее и сделать это вдумчиво, несмотря на всю предпраздничную суету. Портал iz.ru собрал несколько сервисов, которые позволят подготовиться к началу нового этапа в жизни и помогут облегчить подготовку к празднику, чтобы на раздумья появилось время.

Точный расчет

Чтобы с холодной головой и чистой совестью начать готовиться к Новому году, сначала нужно решить дела хозяйственные. Начать стоит с составления списка дел, даже если вы уверены, что все их знаете уже назубок — так будет легче контролировать количество задач и, главное, соотносить их с оставшимся в вашем распоряжении временем.

Для этого можно использовать обычные планировщики вроде ToDoist, в котором можно создать сразу несколько списков дел, выделить их цветом, установить сроки выполнения и задать напоминания, или Simplenote — если ориентироваться проще по тегам, а не по цветам и спискам.

Как бы вы не отмечали сам праздник, в списке дел наверняка окажется покупка подарков для близких и друзей. И здесь самое сложное — не только придумать, что дарить, но и не ошибиться с выбором. Чтобы донести свои пожелания до родственников и друзей, можно создать собственный список подарков мечты на одном из популярных сайтов (например, MyWishlist или myWishboard) и попросить всех остальных составить там собственные списки. Необязательно делать их публичными — как правило, на таких сайтах предусмотрена опция, при которой он будет доступен только избранным пользователям или по прямой ссылке.

полезное приложение Как бы вы не отмечали сам праздник, в списке дел наверняка окажется покупка подарков для близких и друзей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А вот если вы отмечаете Новый год в большой компании или хотите самостоятельно организовать праздник вместе с коллегами, можно воспользоваться сервисом «Тайный Санта» — для этого нужно будет создать собственную группу и отправить ссылку на нее всем потенциальным участникам. Как только все зарегистрируются, администратор проведет жеребьевку — и каждый «Санта» получит письмо с именем получателя подарка.

Там же, кстати, найдутся идеи подарков для тех, кто не успел подготовиться заранее, а каждый участник может оставить собственные пожелания.

Покопаться в прошлом

Прежде чем переходить к планам на будущее, стоит разобраться во всем, что произошло в году уходящем. Сделать это можно и интуитивно — просто выписав все, что, на ваш взгляд, сложилось наиболее удачно, и все, что хотелось бы поправить. Вполне возможно, что в процессе вы обнаружите, что достигли большего, чем думали. Или что неудачи в одной сфере на деле компенсируются неожиданными успехами в другой — на которую в течение всего года вы и внимания не обращали.

полезное приложение1 Формирование планов на целый год — занятие кропотливое Фото: Global Look Press/ZUMA/imagebroker.com/Jochen Tack

Если вы не знаете, с чего начать, или ничего определенного на ум не приходит, в интернете можно найти множество списков с такими «предновогодними» вопросами. Количество их может варьироваться от пяти до нескольких десятков, так что тут все зависит от имеющегося свободного времени и склонности к самокопанию.

Скорее всего, итоги уходящего года сами подскажут цели на ближайшее будущие. Главное, о чем стоит помнить — они должны быть конкретны и измеримы, а вот преуменьшать их совершенно необязательно. Лучше сразу ориентироваться на максимальный результат, а не ограничиваться полумерами. Однако целей не должно быть много — иначе вы не сможете сконцентрировать усилия и быстро откажетесь от большинства желаний.

Чтобы понять, что все-таки важно и над чем стоит начать работать в первую очередь, можно использовать чеклист, а лучше несколько — сначала для подведения итогов года, а затем для составления планов на будущее. Тут, конечно, хватит и обычного тетрадного листа, но он может потеряться, а вот виртуальный список останется в вашем распоряжении столько, сколько пожелаете. Кроме того, формирование планов на целый год — занятие кропотливое. В виртуальный список удобно вносить правки, не переписывая его при этом целиком. Для этого подойдут все те же планировщики задач.

А вот для того, чтобы создать финальный вариант, стоит воспользоваться сервисом Canva, который позволяет выбрать индивидуальное оформление. Там же можно найти и распечатать яркие шаблоны списков на все случаи жизни — от похода в магазин до планов на месяц или на неделю. Так организовывать личное время в течение года станет проще и интереснее, а шансы не забыть о поставленных задачах с окончанием новогодних каникул повысятся. Зато если в течение года возникнут сомнения в собственной эффективности, понять сколько времени вы тратите и на что, можно с помощью специальных приложений по учету времени.

Управляйте годом сами

Чтобы добиться осуществления своих планов, мало с ними определиться. Нужно постараться сразу четко спланировать свои усилия. Например, сервис Trello, который обычно используется для управления проектами, можно использовать и для работы над личными целями — от изучения иностранного языка до занятий спортом. Самое главное — разбить работу на небольшие отрезки времени и поставить конкретные задачи для каждого из них, чтобы было проще планировать усилия и следить за результатами.

Если ваши цели на наступающий год совпадают с самыми популярными — например, бросить курить, выучить язык, меньше времени тратить на социальные сети и сериалы или взять под контроль свои финансы, — то наверняка кто-то уже создал для этого специальное приложение. И не одно.

Год полезных приложений

Бросить курить помогут специальные счетчики сигарет, которые показывают, сколько денег вы экономите, отказываясь от перекура (например, калькулятор на Портале о здоровом образе жизни или приложение для iOS Quit it Lite)

Учить языки проще с приложениями, которые каждый день предлагают вам освоить несколько новых слов (такими, как LinguaLeo) или превращают обучение в игру (как Memrise).

полезное приложение2 Бросить курить помогут специальные счетчики сигарет, которые показывают, сколько денег вы экономите, отказываясь от перекура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

И даже если перечень привычек, от которых хотелось бы избавиться или, наоборот, приобрести, сугубо индивидуален, на то придумали отдельное приложение. Habitlist позволяет формировать собственные списки, а затем следить за тем, как получается следовать новогодним обещаниям. Правда, все это можно делать только на английском.

Превратить время, проведенное без постоянных подглядываний в телефон, в цветущее дерево, позволит приложение Forest. От вас потребуется только задать срок, в течение которого вы бы хотели не отвлекаться от текущих дел и не прикасаться к телефону. Если вам удастся справиться с собой, на экране вырастет настоящее дерево. А заниматься бегом или хотя бы делать зарядку можно с бесплатными спортивными приложениями вроде Endomondo или Runkeeper.

Письмо в будущее

Главный подарок, который стоит сделать самому себе — это вера в собственные силы. Отправьте письмо себе в будущее, в котором подробно расскажите о том, где вы находитесь сейчас, и где вам хотелось бы находиться в момент, когда его получите. Письмо не обязательно должно быть длинным, но лучше над ним хорошо подумать. Отправить его можно с помощью специальных сервисов — например, бесплатного Futureme. Хотя сам сайт англоязычный, текст письма можно составить по-русски. После этого останется только ввести собственную электронную почту и дату получения письма. Русскоязычный аналог сервиса — Mailfuture.ru. И даже если при получении письма станет понятно, что не всех целей удалось достичь, это отличный шанс сравнить себя сегодняшнего и себя из прошлого.