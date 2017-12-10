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Праздник к нам приходит

Как проходит подготовка к Рождеству в разных уголках мира
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Дома с рождественскими украшениями в заснеженном ландшафте, Унтериберг, Швейцария
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Дети смотрят на дайвера, одетого в костюм Санта-Клауса, во время рождественского мероприятия в океанариуме в Сеуле, Южная Корея
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Первая леди Меланья Трамп встречает гостей в Белом доме, США
Фото: EUTERS/Hannah McKay
Фермер осматривает свой урожай елок в Вик Фарм в Колчестере, Великобритания
Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas
Волонтеры в новогодних костюмах в детском ожоговом госпитале в Манагуа, Никарагуа
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Бездомный, одетый в костюм Санта-Клауса, сидит в своей палатке, Рим, Италия
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Посетители и местные жители смотрят на рождественские украшения в саду частного дома под названием «Дом Санта-Клауса» в коммуне Мерёй, Франция
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Украшения на рождественской ярмарке перед зданием мэрии в Вене, Австрия
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Парад Санта-Клаусов в Раквере, Эстония
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Рождественская елка в Вильнюсе, Литва
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Человек, одетый в костюм Санта-Клауса, играет на саксофоне на улице, украшенной рождественским освещением в Дублине, Ирландия
Фото: REUTERS/Jason Lee
Работница отеля в Пекине, Китай
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Люди готовятся к параду Санта-Клаусов, Лондон, Великобритания
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Человек в костюме Санта-Клауса в машине, украшенной рождественскими гирляндами, едет по дороге в Риме, Италия
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