Стало известно о переносе трехсторонней встречи по Украине на март
Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины была перенесена на начало марта. Об этом 25 февраля сообщило ТАСС со ссылкой на источник.
«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта», — отметил источник.
Уточняется, что место проведения переговоров в настоящее время согласуется.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя 24 февраля заявил, что Россия ценит позицию Соединенных Штатов по Украине и ответственно относится к трехсторонним переговорам. Он также добавил, что любые договоренности должны быть комплексными и учитывать озабоченности РФ по поводу первопричин украинского кризиса.
В Женеве 18 февраля завершился третий раунд переговоров России, Украины и США, который прошел в закрытом режиме. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершении встреч назвал трехсторонние переговоры сложными, но конструктивными. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в свою очередь, поделился, что стороны достигли значительного прогресса во время обсуждений.
