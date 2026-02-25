В конгрессе США призвали провести расследование инцидента с катером у Кубы
Необходимо немедленно расследовать инцидент с катером у берегов Кубы. Об этом 25 февраля сообщил член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес.
«Я призываю к немедленному расследованию обстоятельств этой бойни. Власти Соединенных Штатов должны установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители», — написал он в X (бывш. Twitter).
По словам Хименеса, необходимо точно выяснить, что произошло у побережья Кубы.
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения.
