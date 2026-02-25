Силы ПВО уничтожили 60 украинских БПЛА над территорией России за три часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России за три часа. Об этом 25 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 27 дронов уничтожили над территорией Республики Крым, 17 — над Белгородской областью, девять — в небе над акваторией Черного моря, а также четыре дрона — над Курской областью и три — над Брянской областью.
Минобороны РФ ранее в этот день сообщило, что силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над регионами России. Наибольшее число дронов было перехвачено над акваторией Черного моря — пять единиц.
