В «Яндексе» раскрыли способы сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Специалисты сервиса «Яндекс.Такси» проанализировали данные о заказах такси в Москве в канун Нового года и в первый день января, чтобы составить рекомендации для пользователей.

Оказалось, что самый высокий спрос на такси и, как следствие, самые дорогие поездки, ожидают москвичей после боя курантов и до двух часов ночи.

«Один из важнейших факторов, влияющих на цену, — это количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир», — сказал представитель аналитической службы сервиса, передает ТАСС.

По его словам, спрос на поездки начинает расти с 15:00 31 декабря. Перед праздником жители столицы пытаются закончить все свои дела, а также едут в гости, в клубы и рестораны. Кроме того, многие водители такси завершают работу как раз в то время.

«Из-за того, что заказов много, а водителей мало, формируется повышающий коэффициент», — отмечают специалисты.

Повышенный коэффициент еще больше увеличивается после боя курантов до 2:00 1 января. После этого на линию выходит больше водителей и поездки будут уже не такими дорогими.

Следующее повышение спроса фиксируется после 5:00, когда москвичи возвращаются домой. С 8:00 до 11:00, как правило, коэффициент уже приближается к норме. Но уже в 13:00 он вновь увеличивается.

Ранее 27 декабря сообщалось, что выход со станции метро «Охотный Ряд» в новогоднюю ночь закроют до 3:00. Выйти на Красную площадь можно будет только по спецпропуску.