«Яндекс» назвал самые раздражающие виды рекламы в интернете

С февраля 2018 года «Яндекс» начнет блокировать рекламные форматы, которые признаны самыми раздражающими. В их числе статичный рекламный блок на весь экран, закрывающийся после обратного отсчета, а также окно, всплывающее по центру сайта.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Были изучены форматы рекламы в интернете и подготовлены рекомендации владельцам сайтов и сервисам, способным фильтровать рекламу, ограничить распространение рекламы, вызывающей у аудитории наибольшее раздражение», — цитирует слова руководителя отдела продуктового управления «Яндекс.Браузера» Дмитрия Тимко «Интерфакс».

Ранее в декабре компания «Яндекс» поделилась самыми популярными поисковыми запросами россиян в текущем году. Согласно опубликованным данным, самой большой проблемой жителей России стало отсутствие любви и страсти в семейной жизни.