Прямой эфир

«Яндекс» назвал самые раздражающие виды рекламы в интернете

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С февраля 2018 года «Яндекс» начнет блокировать рекламные форматы, которые признаны самыми раздражающими. В их числе статичный рекламный блок на весь экран, закрывающийся после обратного отсчета, а также окно, всплывающее по центру сайта. 

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Были изучены форматы рекламы в интернете и подготовлены рекомендации владельцам сайтов и сервисам, способным фильтровать рекламу, ограничить распространение рекламы, вызывающей у аудитории наибольшее раздражение», — цитирует слова руководителя отдела продуктового управления «Яндекс.Браузера» Дмитрия Тимко «Интерфакс».

Ранее в декабре компания «Яндекс» поделилась самыми популярными поисковыми запросами россиян в текущем году. Согласно опубликованным данным, самой большой проблемой жителей России стало отсутствие любви и страсти в семейной жизни. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс.Переводчик» освоил язык эмодзи
«Яндекс» назвал главную проблему россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017