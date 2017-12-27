Жители Москвы смогут увидеть суперлуну в ночь с 1 на 2 января

Москвичи смогут увидеть редкое астрономическое явление — яркую и большую Луну — в ночь с 1 на 2 января 2018 года. Об этом сообщает Московский планетарий.

«Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января — в полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах», — цитируют «Дни.Ру» текст пресс-релиза организации.

Появление яркого спутника Земли на небосводе ожидается вечером 1 января. Завораживающее явление будет радовать москвичей до утра 2 января при условии безоблачной и ясной и погоды.

Суперлуние — астрономическое явление, когда Луна находится в фазе полнолуния и одновременно проходит точку перигея, максимально приближаясь таким образом к Земле.

Прошлое суперлуние произошло 3 декабря текущего года, а следующее ожидается 31 января 2018 года.