Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ в Тартусе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Серией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Тартусе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между Российской федераций и Сирийской Арабской Республикой», — говорится в сообщении.

Госдума приняла данный закон 21 декабря 2017 года. Совет Федерации одобрил закон 26 декабря 2017 года.

По договору, российские суда получат право заходить во внутренние воды и порты Сирии. Соглашение было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Ранее стало известно, что президент подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 9489 рублей в месяц.