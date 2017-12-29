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Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ в Тартусе

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Фото: ТАСС/Невар Виталий
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Серией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота Российской Федерации в Тартусе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между Российской федераций и Сирийской Арабской Республикой», — говорится в сообщении.

Госдума приняла данный закон 21 декабря 2017 года. Совет Федерации одобрил закон 26 декабря 2017 года.

По договору, российские суда получат право заходить во внутренние воды и порты Сирии. Соглашение было подписано в Дамаске 18 января 2017 года.

Ранее стало известно, что президент подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 9489 рублей в месяц.

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