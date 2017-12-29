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Путин подписал закон об упрощении валютного контроля физлиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий смягчение норм валютного законодательства и устранение противоречий в определении валютного резидентства в отношении россиян, постоянно или временно проживающих за рубежом.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, открытые ими в банках за пределами России.

Также закон устанавливает особенности выполнения физлицами-резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами России, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней.

В ноябре Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях. В частности, банкам дается право отказывать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, и предусматривается дисквалификация для должностных лиц за эти нарушения.

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