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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Иерусалима

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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
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Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Иерусалима. Об этом сообщил турецкий лидер.

«Мы обсудили важные проблемы в регионе. Одна из главных — ситуация с Иерусалимом. США приняли решение, которое разочаровало мусульман, христиан и даже евреев. В последние дни четыре палестинца погибли в столкновениях, число пострадавших дошло до 2 тыс. человек», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

По его словам, такое развитие событий Израиль расценивает как «шанс еще больше надавить на Палестину», а само решение Трампа назвал безответственным.

«Мы увидели, что позиция президента РФ сходная. Мы сошлись с ним во мнениях. Через два дня в Стамбуле пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, где будет дан очень серьезный сигнал по Иерусалиму», — отметил Эрдоган.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля. При этом он отметил, что Вашингтон по-прежнему продолжит поддерживать мир между Израилем и Палестиной. В ответ на это в Вифлееме прошли антиамериканские демонстрации, участники которых жгли флаги США и портреты Трампа.

11 декабря Владимир Путин посетил Турцию, Сирию и Египет. На встрече со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер отметил, что статус Иерусалима может быть определен только в ходе прямых переговоров Палестины и Израиля. Действия, предвосхищающие исход палестино-израильского диалога, он назвал дестабилизирующими и контрпродуктивными. 

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