Москва и Анкара завершат сделку по поставкам С-400 в Турцию до конца недели

Окончательное оформление сделки по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию произойдет на этой неделе. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре.

«Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу», — сказал Эрдоган.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил хорошие перспективы сотрудничества в военно-технической сфере и объявил о достижении договоренностей о предоставлении кредита турецкой стороне.

«Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, надеюсь, будет подписано в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что средства будут перечислены уже в ближайшее время.

Соглашение о предоставлении Турции комплексов С-400 на сумму более $2 млрд было заключено 12 сентября 2017 года, тогда Эрдоган сообщил, что задаток уже внесен.

11 декабря Владимир Путин посетил Турцию, Сирию и Египет.