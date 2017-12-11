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Силуанов сообщил о согласовании всех условий предоставления кредита Турции

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Все условия по предоставлению кредита для Турции согласованы, перевод средств может быть осуществлен в ближайшее время. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«РФ предоставит Турции кредитные средства в сфере ВТС сразу после подписания соглашения. Все условия уже согласованы», –– цитирует ТАСС Силуанова.

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, надеюсь, будет подписано в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Также в понедельник Владимир Путин посетил Сирию и Египет. Российский лидер заявил о выводе военного контингента РФ из республики и обсудил вопросы двусторонних отношений с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Также лидеры двух стран обсудили возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, когда может состояться первый рейс в Египет.

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